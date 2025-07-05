تركيب ربع مليون متر مربع من الإنترلوك في موط وحى البرى بالداخلة

تستكمل محافظة الوادى الجديد خطتها لتطوير المظهر الحضاري للأحياء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق العشوائية والغير مخططة على مستوى مراكز المحافظة حيث بجرى العمل فى تركيب الانترلوك فى شوارع عدد من المناطق برعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الإقليم، وبناءً على توجيهاته الداعمة لتطوير المدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

حيث تشهد مدينة موط بالداخلة استمرار العمل فى رصف الشوارع الداخلية بالانترلوك بمناطق عين بطور وشندوم ودروسه بمدينة موط ، مما يساهم في تحسين جاذبية هذه المناطق وتوفير بيئة ملائمة وآمنة لجميع مستخدميها ، وذلك فى إطار الحرص الدائم على سلامة وراحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية_المستدامة وتعزيز النمو الحضارى.

وأكد اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة ، بأن المركز يعمل وفق خطة شاملة لتحسين المظهر العام للمركز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشددا على أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين للحفاظ على المكتسبات ضمن خطة أعمال خطة لتركيب أكثر من 250 ألف متر بلاط انترلوك على مستوى المحافظة وتم الانتهاء من تركيب حوالي 12 آلاف متر مسطح فى حى البرى بمدينة الخارجة من إجمالي 15 ألف متر مستهدف تنفيذها وكذلك استكمال الأعمال بحي البري وباقي أحياء المدينة تباعًا عقب انتهاء كافة أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي، كما تم تركيب بلاط الإنترلوك بحي السبط الشرقي والتي تم تنفيذها على مساحة 23 ألف متر مسطح؛ لتيسير حركة المواطنين وتطوير المظهر الحضاري للأحياء، ووجّه بسرعة استكمال الأعمال بباقي أحياء المدينة بعد انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي.

وتم تركيب بلاط الإنترلوك على مساحة 10 آلاف متر مسطح حتى الآن بمنطقة موط القديمة (دروسه - عين بطور)، بالإضافة إلى تركيب بلاط بفناء مدرسة الأمل للصم والبكم ضمن خطة تطوير أفنية المدارس ، بالإضافة إلى الانتهاء من مساحة 8 آلاف متر مسطح بعدد من مناطق الفرافرة شملت شوارع رئيسية أبرزها (قصر الفرافرة، المسجد العتيق، الشيخ مرزوق) ، مؤكدا إستمرار العمل لاستكمال كافة المراحل المخطط لها ضمن الجدول الزمني المحدد وفى مركز الداخلة يجرى تنفيذ اعمال رصف الشوارع الداخلية بالانترلوك والتى بدأت بمنطقة مسجد الرحمة بمدينة موط ضمن خطة مركز الداخلة لتطوير المظهر الحضاري للأحياء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يجرى تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مدينه باريس.

وكانت محافظة الوادي الجديد فى تنفيذ خطة شاملة للقضاء على المناطق العشوائية ضمن أعمال التطوير الحضرى وشملت عدة مناطق بتكلفة اجمالية بلغت حوالى 170 مليون جنيه وبدأ تنفيذها على عدة مراحل تضمنت تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة لبعض المناطق بالمحافظة بتكلفه تتجاوز 85 مليون جنيه و إنشاء أسواق حضارية بمدن الداخلة و بلاط و باريس بإجمالى 6.1 مليون جنيه، وتطوير منطقة موط القديمة وبلاط الإسلامية بإجمالى 71 مليون جنيه وتطوير منطقه مشربية غيث بتكلفه تتجاوز 7.3 مليون جنيه بالإضافة لتطوير منطقه شمال مقابر باريس وسوق حضارى بمدينه الفرافرة واستكمال تطوير باقى المناطق غير المخططة بالمحافظة وتنفيذ عمارة سكنية تستوعب الحالات المقيمة بالأكشاك الخشبية بحى ميتالكو.

وتضمنت أعمال التطوير فى المناطق العشوائية توحيد ألوان المنازل والشوارع ورصف كل ممراتها وحواريها بالإنترلوك والانتهاء من تركيب شبكات الصرف الصحى والمياه والغاء شبكات الاسبستوس ضمن أكبر مشروع لتطوير العشوائيات بمدينة الخارجة بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم وإشراف ومتابعة ادارة التطوير الحضرى بالمحافظة وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المختصة .

واستهدفت خطة التطوير رفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والطرق واستحداث مساحات خضراء للمناطق المحرومة والعشوائية والعمل على توفير مسكن آمن ومستوى حياة أفضل لقاطنى تلك المناطق عمرانياً وصحياً وبيئياً واجتماعياً تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ، كما جرى تنفيذ المرحلة الثانية تنفيذ مشروع تطوير حى السبط الشرقى والمجاهدين والسبط البحرى بمدينة الخارجة فى إطار البروتوكول الموقع ما بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير منطقة حى السبط الشرقى والمجاهدين وتشمل أعمال التطوير إحلال شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب وأعمال الرصف وصيانة شبكة الكهرباء ودهان المبانى وإزالة المبانى الخطورة الداهمة بالمنطقة.