أهالي القنطرة البيضاء بكفر الشيخ يستغيثون بسبب مياه الصرف الصحي.. صور

اشتكي أهالي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ من مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بشارع المدرسة، ما أدى إلى إعاقة حركة سير المواطنين في هذا الشارع الحيوي.

يقول أحمد الشامي لـ «صدى البلد»، إن الأهالي بشارع المدرسة بحي القنطرة البيضاء في مأساة حقيقية بسبب طفح مياه الصرف الصحي بالشارع دون تدخل أحد من المسئولين حتى الآن، مشيرًا إلى أننا في فصل الصيف ويتسبب هذا في انتشار الأوبئة والأمراض ونتمنى حل سريع لهذه المشكلة.

وناشد الأهالي اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وجميع المسؤولين المعنيين بالتدخل السريع لحل أزمة الصرف الصحي في القنطرة البيضاء.