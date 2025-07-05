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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| رئيس الجامعة يشارك بقافلة زراعية بالفرافرة.. والمعمل المشترك بـ الخارجة يستقبل مرشحي الشيوخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك بقافلة زراعية لخدمة أهالي الفرافرة

شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد فى إطلاق القافلة الزراعية التنموية الشاملة والتوعوية " بمركز الفرافرة  بمشاركة الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ومنسق عام القافلة والدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطري والدكتور ياسر محمود رئيس مركز الفرافرة ونخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بكليات  الطب البيطري، الزراعة، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية (بداية وحياة كريمة)، لدعم الأسر الأكثر احتياجا لتحسين جودة حياة المواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر .

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة خلال كلمته التي ألقاها بقاعة المؤتمرات بمركز الفرافرة أن القوافل التنموية الشاملة لجامعة الوادي الجديد تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  مقدما الشكر لرئيس مركز الفرافرة على حسن التنسيق والترتيب لإنجاح مهام القافلة لتقديم خدمة مجانية لاهالى مركز الفرافرة والقرى والمجاورة، مؤكدًا حرص الجامعة بالقيام بدورها المجتمعي.


ومن جانبه، قال الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة ومنسق عام القافلة إن القوافل المتكاملة التى تطلقها الجامعة إلى المراكز والقرى  لتقديم خدمات بيطرية وارشادية وزراعية متكاملة تضم نخبة من الأساتذة فى مختلف التخصصات  بمشاركة أساتذة كلية الطب البيطرى  والتى  تستهدف توعية المزارعين بالمحاصيل الاستراتيجية والحقلية، بالإضافة الى تنفيذ ورش تدريب فى إطار المبادرة الرئاسية صنايعية مصر لتدريب الشباب على عدد من الحرف مثل النجارة والسباكة والكهرباء لشباب مركز الفرافرة.

وقدم أهالى مركز الفرافرة وقراها الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد والسادة العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشاركين فى أعمال  القوافل على جهودهم لتقدم خدمات مجانية  للاهالى والمواطنين متمنين للجامعة التوفيق والسداد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المعمل المشترك بـ الخارجة يستقبل مرشحي مجلس الشيوخ بالوادي الجديد

أنهت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة الوادي الجديد استعداداتها لاستقبال راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 لأجراء الفحص الطبي والتي تبدأ بتحليل المخدرات والمسكرات تحت اشراف المجالس الطبية بوزارة الصحة.


وخصصت محافظة الوادي الجديد مقر المعمل المشترك بمدينة الخارجة بجوار القومسيون الطبي للجان الطبية، لاستقبال راغبي الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لإجراء الفحص الكشف الطبي.


كان قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان قطاع الطب العلاجي انتهاء المديريات من جاهزية لجان الكشف الطبي بالمحافظات، وأطقم العمل (أطباء باطنة - أطباء نفسيه - إداريين)، وتوافر أجهزة الحاسب الآلي وتوصيلها بشبكة الإنترنت.


وحدد البدء في استقبال الراغبين في الترشح أمس الثلاثاء أول يوليو وعقب إعلان الهيئة العليا للانتخابات تلقي طلبات الترشح السبت المقبل 5 يوليو، على أن يتوجه المرشح إلى المعمل المشترك لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمسكرات مع سداد المقابل المادي للتحليل.
وعقب صدور نتيجة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمسكرات يتم رفع النتيجة إلكتروني على النظام المركزي.

وعقب انتهاء الفحص الطبي، يتم رفع النتيجة إلكتروني على النظام الالكتروني المركزي، تقوم كل لجنة طبية باعتماد النتائج وطباعة التقرير واعتماده وختمه بخاتم المستشفى، ويقوم مدير المجلس الطبي العام بالمحافظة بمراجعة النتائج والتقارير واعتمادها بجانب اعتماد المستشفى وتسليمها للمرشحين.

وأعلنت الصحة أنه في حال عدم اجتياز الكشف الطبي (اعتباره غير لائق)، يحق للمرشح التقدم بتظلم رسمي خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إعلان النتيجة، على أن يكون ذلك قبل موعد غلق باب الترشيح بـ 72 ساعة كحد أقصى، وذلك لعادة التقييم الطبي أمام لجنة التظلمات.

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