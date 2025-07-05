مش تطبيل.. أحمد حسن يوجه رسائل نارية بسبب مدحت شلبي

وجه أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، رسائل نارية بعد الانتقادات التي تعرض لها المعلق الرياضي مدحت شلبي، بعد تعليقه على مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال أحمد حسن، في تصريحات لبرنامج “الكابتن”، المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “الكابتن مدحت شلبي، كان بيعلق على مباراة الهلال ومانشستر سيتي، فشرقت بعض التعليقات من الناس، إن إيه كم التطبيل اللي بيحصل للهلال ده! وليه التصييت ده”.

وأضاف: "الكابتن مدحت، ممكن يكون في بعض المشاعر تجاه فريق عربي، في وقت من الأوقات أغلب المعلقين العرب لما يعلقوا هنا في مصر بيتغنوا بالنادي الأهلي والزمالك ويتغنوا بمنتخب مصر سوءا المعلقين من دول شمال أفريقيا أو الخليج، شوفنا قد إيه بيتكلموا عن عظمة مصر ولعيبة مصر وتاريخ الأندية المصرية، الناس دي بتبقى مستنية حاجة؟ بالعكس الناس فرحانة بينا وشوفنا ده في 2006 و2008 و2010 المواطنين في الخليج كانوا بينزلوا مع المصريين يتفرجوا معاهم على ماتشات منتخب مصر ويفرحوا معاهم".



وتابع: "احنا بنتكلم عن فريق كسب واحد من أعظم الفرق في العالم، طبيعي أن احنا نبقى مبسوطين ليهم، زعلت إن الناس خدت الموضوع في سكة التطبيل.