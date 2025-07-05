أحمد عبد العزيز: أم كلثوم قيمة حضارية عظيمة ومروة ناجي جديرة بالاحتفاء بها.. فيديو

عبّر الفنان القدير أحمد عبد العزيز عن تقديره الكبير لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد مطربة عظيمة فقط، بل تُعد واحدة من أهم القيم الحضارية في مصر خلال القرن العشرين، مشيرًا إلى أن أعمالها ستظل خالدة في وجدان الأجيال مهما مر الزمن.

وأعرب "عبد العزيز" عن سعادته، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة صدى البلد، بتجربة الفنانة مروة ناجي في تقديم أعمال كوكب الشرق، مشيدًا بجهدها وإخلاصها الفني في الحفاظ على تراث أم كلثوم، قائلاً: "وأنا سعيد جدًا جدًا بتجربة الفنانة الجميلة مروة ناجي اللي أمتعتنا طول الوقت بتقديمها لأعمال أم كلثوم، سعيد إنها تفتكر تحتفي بأم كلثوم وباليوبيل الذهبي لرحيلها، وأعتقد إنها هتقدم عمل على هذا القدر وعمل يليق بمكانة أم كلثوم الفنية".

كما كشف أحمد عبد العزيز عن مدى ارتباطه الشخصي بأغاني أم كلثوم، مؤكدًا أنه ما زال يحرص على الاستماع إليها يوميًا، قائلاً: "بحب كل أغاني أم كلثوم، وأنا ما زلت أسمع أم كلثوم لغاية النهارده وكل يوم، فذكرياتها كتير وحبيناها على جميع أغانيها وتعلقنا بجميع أغانيها، القديم والمتوسط والجديد".

مكانة أم كلثوم الفنية لا يمكن اختزالها

وأكد "عبد العزيز" أن مكانة أم كلثوم الفنية لا يمكن اختزالها في كونها مطربة فقط، بل إنها رمز فني وثقافي يمثل جزءًا من تاريخ مصر وهويتها، وأن أعمالها لا تزال تحظى بمكانة كبيرة في وجدان الشعب المصري والعربي، لما قدمته من فن راقٍ ارتبط بوجدان الناس وظل شاهدًا على العصر.