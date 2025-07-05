طموحات باريس سان جيرمان تصدم بـ بايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم لنهائي مبكر في كأس العالم للأندية حيث يلعب بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان اليوم على ملعب مرسيدس بنز ضمن منافسات دور ربع نهائي بالبطولة.

وصل فريق باريس سان جيرمان لدور ربع النهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على إنتر ميامي بنتيجة أربعة أهداف دون رد بينما وصل بايرن ميونخ بعد الإطاحة بـ فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2.

ويحاول باريس سان جيرمان تحقيق لقب بطولة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ لتحقيق لقب جديد في مسيرته مع العملاق البافاري بجانب محاولاته للدخول في نادي ال100 مساهمة تهديفية.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أم بي سي مصر.

ويواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان الفائز من مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نصف نهائي البطولة.