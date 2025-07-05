ريال مدريد يصطدم بـ دورتموند في قمة ثأرية بربع نهائي مونديال الأندية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ملعب "ميت لايف" في نيويورك، مساء اليوم السبت، حيث يشهد مواجهة أوروبية مرتقبة تجمع ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وبلغ ريال مدريد هذا الدور بعدما تجاوز يوفنتوس الإيطالي بصعوبة، بهدف دون رد حمل توقيع جونزالو جارسيا.

في المقابل تأهل بوروسيا دورتموند عقب فوزه على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية النجم سيرهو جيراسي.

وتُعد هذه المباراة تكرارًا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024، الذي جمع الفريقين على ملعب ويمبلي في إنجلترا، وانتهى بتتويج ريال مدريد باللقب إثر فوزه بهدفين دون مقابل، سجلهما داني كارباخال وفينيسيوس جونيور، مما يمنح هذه المواجهة طابعًا ثأريًا ونهائيًا مبكرًا في البطولة العالمية.