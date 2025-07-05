التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم لنهائي مبكر في كأس العالم للأندية حيث يلعب بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان اليوم على ملعب مرسيدس بنز ضمن منافسات دور ربع نهائي بالبطولة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أم بي سي مصر.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي -ماركينيوس - ويليام باشو - نونو مينديش.

الوسط: جواو نيفيس - فيتور فيريرا - فبيان رويز.

الهجوم: ديزيري دوي - برادلي باركولا - كفاراتسخيليا.



تشكيل بايرن ميونخ المتوقع



حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - ستانيشيتش.

الوسط : جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - مايكل أوليز - سيرجي جنابري - كينجسلي كومان.

الهجوم: هاري كين

وصل فريق باريس سان جيرمان لدور ربع النهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على إنتر ميامي بنتيجة أربعة أهداف دون رد بينما وصل بايرن ميونخ بعد الإطاحة بـ فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2.

ويحاول باريس سان جيرمان تحقيق لقب بطولة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ لتحقيق لقب جديد في مسيرته مع العملاق البافاري بجانب محاولاته للدخول في نادي ال100 مساهمة تهديفية.

ويواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان الفائز من مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نصف نهائي البطولة.