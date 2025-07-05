عرائس ديزني يرسمون البهجة على وجوه الأطفال محاربي السرطان في شفاء الأورمان

احتفل فريق من تويس تيم عرائس "ديزني" الذي يتكون من مجموعة من الشباب؛ الأطفال، بثورة 30 يونيو المجيدة ، مع الأطفال مرضى السرطان في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وأسعدهم بظهورهم في دور شخصيات العرائس المعروفة في برامج الأطفال وهو ما لاقى اقبال من المرضى الذين تفاعلوا مع الفريق، والفقرات المتنوعة.

وأعرب فريق تويس تيم عرائس "ديزني"عن سعادتهم من الزيارة، وأن الهدف منها الاحتفال بثورة 30 يونيو بتقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال، ومساندتهم في مواجهة المرض، مؤكدين على أن هذه الزيارة لدعم الأطفال وعمل يوم ترفيهى، ويستمتع فيها الأطفال بتلوين الرسومات؛ كما تحدثنا مع الأطفال المرضي عن الصبر وتحمل البلاء والمرض .

وأبدى أعضاء الفريق إعجابهم بهذا الصرح الضخم لمنظومة شفاء الأورمان، مؤكدين أن المستشفى مزود بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج طبقا لأحدث المواصفات القياسية العالمية فى مجال الاورام السرطانية، من أجل تحقيق خطة المؤسسة في الوصول إلى أعلى نسب الشفاء من السرطان وإنقاذ أطفال مصر منه.



من جانبه وجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لفريق "تويس تيم عرائس ديزني"، و رسالتهم النبيلة في التخفيف عن آلام مرضى الأورام والاحتفال معهم بالثورة المجيدة و إدخال الفرحة الى قلوبهم، مؤكدًا أن هذه الزيارات يكون لها مردود إيجابي على الحالة النفسية للمرضى وذويهم.