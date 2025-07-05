هند الضاوي تكشف كواليس ردها على صحفي إسرائيلي: "بعرف أرد من وأنا صغيرة"

كشفت الإعلامية هند الضاوي عن سر ردها السريع والحاسم على الصحفي العربي الإسرائيلي "نائل الزغبي"، خلال حوار دار بينهما في يونيو 2025، تطرق للتصعيد المتزايد بين إيران وإسرائيل.



وقالت الضاوي خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة ON:"بعرف أرد من وأنا صغيرة".

هند الضاوى: ترامب تاجر مش عايز يحارب حد هند الضاوي: اليهود قرروا مقاطعة الظهور معي بعد مناظرتي مع إيدي كوهين هند الضاوي: الدفاع عن مصر شرف.. وصمتي ليس ضعفًا بل اختيار وطني

ذكاء الرد.. وتدريب منذ أيام الجامعة

روت الضاوي بأسلوب طريف أنها لطالما كانت تملك سرعة بديهة في الرد منذ صغرها، مشيرة إلى أن إحدى صديقاتها في الجامعة كانت تقول لها:"اللي يسمعك تردي.. يفتكر إنك قاعدة تحضّري الرد بقالك شهر".

رسالة سياسية في 30 ثانية

عن فحوى الرد، أوضحت الضاوي أنها كانت مضطرة للرد خلال 30 ثانية فقط، وقالت للزغبي:"ينطبق عليك المثل الشعبي: عويل ولسانه طويل".



وأضافت:"أنت كيان مصطنع في المنطقة، أتيت لتعلّم دول الحضارات ماذا تفعل إذا كان الشرق الأوسط لا يعجبك، إذًا إسرائيل تاخد شعبها وترحل.. وكل واحد يرجع لبلده".

انتقاد مزدوج للمواقف الإسرائيلية

وختمت الإعلامية المصرية حديثها بتأكيد رفضها للخطاب الإسرائيلي المتناقض:"لا تلتزمون بأي من قرارات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، ثم تأتون لتُملوا على مصر وإيران ما يجب أو لا يجب فعله.. هذا غير مقبول".