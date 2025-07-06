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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دينا أبو الخير: حسن الخلق لا يوفق إليه كل أحد.. فيديو

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
هاني حسين

أجابت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، على سؤال يقول في صاحبه هل يتعارض قول "اتق شر من أحسنت إليه" مع سماحة الدين وتعاليم رب العالمين.


وتابعت خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الجملة تقال على سبيل التحذير من شخص رأي منه أذى ما توقع أن يراها منه أبدا.


وأكدت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، أن هذا الكلام أثر أو حكمة ولا يحمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناها صحيح وليس مخالفا للدين، موضحة أن حسن الخلق لا يوفق إليه كل أحد.


واختتمت أن المعنى صحيح في حق ناس معينة مثل اللئام والمنافقين والغادرين وأصحاب سوء الخلق ولا يحمل على إطلاقه، موضحة أن هذا القول يعني الإساءة من شخص ساعدته وقدمت له يد العون. 

دينا ابو الخير الخير ولننساء نصيب صدى البلد اخبار التوك شو

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