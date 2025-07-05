ليس بيع.. الأهلي يتمسك بإعارة أحمد عبدالقادر لـ سيراميكا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف مفاوضات الأهلي مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا تسير بشكل جيد، ولكن الأمر يرتبط بالاتفاق بين الناديين على الصفقات التبادلية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: نادي سيراميكا يرغب في ضم أحمد عبدالقادر بصفة نهائية، فيما يتمسك الأهلي بإعارته فقط. كما يرغب علي ماهر أيضا في ضم عمر كمال عبدالواحد وكريم الدبيس.

وأضاف: سيراميكا يريد ضم كريم الدبيس للعب في مركز الظهير الأيسر، ولكن الأهلي يرفض ويتمسك ببقاء اللاعب لأنه يرى أن مركز الظهير الأيسر يحتاج للتدعيم ولا يجوز التخلي عن لاعب آخر.

وأتم: في النهاية، الأهلي سوف يحسم صفقة محمد شكري، وسوف يتم الاتفاق بين الناديين على كل التفاصيل في الأيام المقبلة.