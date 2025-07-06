"سهرة الإبداع" في معرض الفيوم للكتاب.. عرض مسرحي يتجاوز الخشبة ويحتفي بالوطن

شهد جمهور معرض معرض الفيوم للكتاب ليلة استثنائية بعنوان "سهرة الإبداع المسرحي"، قدّم خلالها نخبة من الفنانين قراءات أدائية لثلاث مسرحيات بارزة: الزير سالم، أرض لا تنبت الزهور، وعريس لبنت السلطان.



وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات معرض الفيوم للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

وتميز العرض بتجاوز الشكل التقليدي للمسرح، حيث خرج الفنانون من إطار الخشبة إلى قلب الجمهور، في تجربة تفاعلية فريدة كسرت الحاجز النفسي بين المؤدي والمتلقي، وجعلت الحضور جزءًا حيويًا من العرض ذاته.



وقد اتسم الأداء بالتركيز على مفاهيم الهوية الوطنية والانتماء، ما انعكس في تجاوب الجمهور وتفاعله، خاصة من جانب الأطفال الذين صعدوا عفويًا إلى المسرح، مرددين النشيد الوطني ومجموعة من الأغاني الوطنية، في مشهد عبّر عن صدق المشاركة وعمق التأثر.



واختتمت الليلة بمشهد مؤثر، حين التف الفنانون والأطفال معًا في أداء جماعي احتفالي بأغاني الوطن، في لحظة امتزجت فيها مشاعر الفخر والانتماء.



شارك في العرض الفنانون: جيهان رجب، صلاح حسن، عصام يوسف، إميل ألفونس، محمد شلبي، مارينا عماد، فيما تألق الفنان والمخرج المسرحي محمود عبد المعطي، الذي لعب دورًا محوريًا في إدارة العرض وأداء أدواره بمهارة لافتة، مما جعل الأمسية تجربة فنية وثقافية لا تُنسى.