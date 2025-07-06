ياسمين عبد العزيز تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. صور

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ، بتول الحداد ، منة عرفة ، بسنت الباشا ، مجموعة كبيرة من النجوم ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري



وكان قد أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بالموهبة الكبيرة للنجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكداً أنها واحدة من القلائل اللاتي يطلق عليهن وصف "نجمة شباك".