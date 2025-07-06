مستقبل وطن يدفع بمصطفى أبو زهرة لخوض انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

شهدت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء تنظيمية محكمة وتواجد أمني مكثف، حيث تقدم عدد من الشخصيات العامة وأعضاء الأحزاب بأوراقهم للترشح على النظام الفردي.

ودفع حزب مستقبل وطن يمصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.

ويخوض مصطفى أبو زهرة، غمار الترشح ممثلًا عن حزب مستقبل وطن، حاملاً الرمز الانتخابي رقم 3 رمز القلم.

وتستمر لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة الإسكندرية في عملها حتى الخميس 10 يوليو الجاري، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر في أيام 6 و7 و8 سبتمبر 2025، وفق الجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.