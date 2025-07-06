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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيئة الكتاب تصدر «الإدارة الإستراتيجية لمنظمات الأعمال المعاصرة» لـ محمد الدسوقي سيد الأهل

غلا
غلا
جمال عاشور

أصدرت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتابًا جديدًا بعنوان "الإدارة الإستراتيجية لمنظمات الأعمال المعاصرة"، من تأليف الدكتور محمد الدسوقي سيد الأهل، في إطار سعي الهيئة لدعم الإصدارات المتخصصة التي تواكب متطلبات الواقع العملي وتحديات العصر.

يتناول الكتاب مفهوم الإدارة الإستراتيجية كضرورة ملحة لمواجهة التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئات الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. ويقدم المؤلف معالجة شاملة للموضوع، تجمع بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية، مما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والطلاب والممارسين في حقل الإدارة.

يُقسم الكتاب إلى مراحل الإدارة الإستراتيجية بدءًا من تصميم الإستراتيجية، مرورًا بمرحلة التنفيذ، ووصولًا إلى التقويم والرقابة، كما يُبرز أهمية القائد الإستراتيجي ودوره في صياغة الرؤية وبناء ثقافة تنظيمية مرنة وقادرة على التكيّف.

ويتميز الكتاب بتقديم أدوات تحليل بيئي، ونماذج لاختيار البدائل الإستراتيجية، وآليات لتقييم الأداء التنظيمي بما يضمن التميز والاستدامة.

ويؤكد المؤلف أن الإدارة الإستراتيجية لم تعد رفاهية معرفية، بل ضرورة حتمية في ظل بيئة تنافسية متغيرة لا تقبل سوى القادرين على التكيف والابتكار.

وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الإدارة الإستراتيجية لمنظمات

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