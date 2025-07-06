900 جنيه رسمياً.. زيادة دعم تكافل وكرامة في يوليو والصرف خلال أيام

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، مفاجآة سارة اليوم تمثلت في زيادة الدعم النقدي للمستفيدين من تكافل وكرامة خلال أيام.

زيادة دعم تكافل وكرامة

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفى، بأنه سيتم زيادة دعم تكافل وكرامة إلى ٩٠٠ جنية، بداية من شهر يوليو الجاري، والذي سيجرى صرفه في ١٥ يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة في 15 يوليو الجاري بالزيادة الجديدة .

دعم تكافل وكرامة

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2025

مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي «ATM” التابعة للبنوك الحكومية.

فروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف أنحاء الجمهورية

معاش تكافل وكرامة شهر يوليو

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2025 سيشمل زيادة بنسبة 25%، ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وتأتي هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة.

تكافل وكرامة

17 مليون مستفيد من تكافل وكرامة

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي