جيوكيريس يكشف عن وجهته المقبلة في الانتقالات الصيفية

حسم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة، موقفه النهائي بشأن مستقبله في الموسم الجديد، بعدما قرر بشكل قاطع الرحيل عن النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تلقيه عدة عروض من كبار الأندية الأوروبية.

ووفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فقد أبلغ جيوكيريس جميع الأندية التي أبدت رغبتها في التعاقد معه، بأنه لا يفكر في أي خيار آخر سوى الانتقال إلى آرسنال.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جيوكيريس أبلغ كل الأندية المهتمة بالتعاقد معه أنه غير مهتم بأي عرض آخر. رغبته الوحيدة هي الانضمام إلى آرسنال".

وأضاف رومانو أن اللاعب اقترب من ارتداء قميص "المدفعجية"، بعد جولة ناجحة من المفاوضات بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن جيوكيريس قرر عدم العودة إلى تدريبات سبورتنج لشبونة، إذ بات تركيزه الكامل منصبًا على الخروج من النادي هذا الصيف.

من جهته، كان فريدريكو فارانداس، رئيس سبورتنج لشبونة، قد أكد في تصريحات سابقة أن جيوكيريس لن يُباع مقابل 70 مليون يورو فقط، في إشارة إلى أن اللاعب يمتلك قيمة فنية وسوقية أعلى من هذا الرقم، ما يعكس تعنت النادي في المفاوضات.

ويُذكر أن جيوكيريس قدم موسمًا لافتًا مع سبورتنج، ما جعله محل أنظار عدة أندية أوروبية بارزة، إلا أن قراره الحاسم بالانضمام إلى آرسنال قد يُسرّع من حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.