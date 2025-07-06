عضو بالحزب الجمهوري: التوتر بين ترامب وبوتين بلغ مستوى غير مسبوق

أكدت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، على أن التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بلغ مستوى غير مسبوق عقب المكالمة الهاتفية الأخيرة بينهما، وهي سادس محادثة بين الزعيمين منذ بداية عام 2025.

وأوضحت تشابمان خلال مداخلتها في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن المكالمة تزامنت مع أكبر عملية قصف جوي روسي على أوكرانيا منذ بداية الحرب، حيث تم تنفيذ الهجوم قبل المكالمة بـ20 دقيقة، ما دفع ترامب لإبداء "استياء شديد" من بوتين.

نقص المخزون العسكري

وأضافت أن الرئيس الأمريكي بات يعاني من ضعف أوراق الضغط في مواجهة موسكو، لا سيما في ظل نقص المخزون العسكري الأمريكي، مشيرة إلى أن ترامب صرح مرارًا بأن الولايات المتحدة أرسلت بالفعل كميات ضخمة من الذخائر والصواريخ لكييف، لكنها تواجه الآن عجزًا داخليًا في التسلح.

في السياق ذاته، كشفت تشابمان أن ترامب أجرى مكالمة لاحقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناولت تبعات القصف الروسي وملف الانتخابات الأوكرانية، الذي قد يؤدي إلى "تغير محتمل في السلطة"، وهو ما وصفته بأنه تطور "خطير للغاية" قد يؤثر على مسار الحرب.