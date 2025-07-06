عضو دفاع النواب: الحكومة سحبت تعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه نهائيا

قال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بسحب تعديلات قانون المرور بعد أن كانت اللجنة قد ناقشتها ووافقت عليها بشكل نهائي، ولم تُعِد تقديمها مرة أخرى إلى المجلس حتى الآن.

وأضاف الكدواني، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن لجنة الدفاع والأمن القومي أنهت مناقشة مشروع التعديلات ووافقت عليه بعد دراسة مستفيضة، وكان من المقرر أن يُعرض على الجلسة العامة، لكن الحكومة طلبت سحب المشروع ولم تُعِده حتى تاريخه.

وأوضح أن التعديلات المقترحة كانت تستهدف تحقيق الانضباط المروري والتصدي للمخالفات التي تهدد السلامة العامة على الطرق، مشيرًا إلى أن اللجنة أدت دورها الرقابي والتشريعي على أكمل وجه.

وأكد الكدواني أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الحكومة، فهي الجهة المنوطة بإعادة تقديم مشروع القانون للمجلس، متى رأت جاهزيته أو قررت استئناف مناقشته، موضحًا أن اللجنة على استعداد تام لإعادة النظر فيه متى تم إرساله من جديد.