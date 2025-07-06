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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دنيا ماهر: ظهوري كأم لشيكو في مسلسل خالد نور تجربة مليئة بالسعادة

دنيا ماهر
دنيا ماهر
عادل نصار

أعربت الفنانة دنيا ماهر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، وتجسيدها شخصية والدة الفنان شيكو، مؤكدة أن الأجواء خلف الكواليس كانت مليئة بالبساطة والسعادة.


وأثنت  الفنانة دنيا ماهر، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، على النجم كريم محمود عبد العزيز، مؤكدة أنه يمتلك خفة دم موروثة من والده الراحل محمود عبد العزيز، وقالت: "الناس متقبلاه جدًا، وهو نجم ناجح".

كما أثنت على الفنان شيكو، واصفة إياه بالكوميديان الطيب والحنون. 

وأضافت أن المنصات الرقمية أصبحت منافسًا قويًا للتلفزيون، وحققت نجاحات كبيرة على مستوى المشاهدة.

دنيا ماهر الفنان شيكو محمود عبد العزيز

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