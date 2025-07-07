أخبار الوادي الجديد| الجامعة تشارك في دورة إعداد القادة الإعلاميين.. والمحافظ: ملتزمون بتوفير الدعم لمجمع حامض الفسفوريك

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: جامعة الوادى الجديد تشارك فى دورة إعداد القادة الإعلاميين.

شارك طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الوادى الجديد، في دورة إعداد القادة الإعلاميين "صناع التأثير" بمعهد إعداد القادة بحلوان لتدريب شباب الجامعات على مهارات الإعلام الرقمي وتنمية وعي الطلاب وصقل مهاراتهم الإعلامية.

جاءت المشاركة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور جمال حسن، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبمشاركة وفد مكون من الدكتور محمود لطفي الأستاذ بقسم الإعلام مشرفًا، والطالب زياد رضا علي والطالبة حبيبة عبد القادر أبو القاسم، والطالبة وياسمين عبد المنعم خضر.

يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها معهد إعداد القادة، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب مهارات أساسية في مجالات الإعلام الرقمي، بما يُسهم في صقل قدراتهم وتشجيعهم على الاستخدام الواعي للمحتوى الإعلامي.

وقال الدكتور محمود لطفى، الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، إن الدورة التدريبية تضمنت محاضرات متخصصة بعنوان "الإعلام ودوره في بناء ثقافة المجتمع، الإعلام الأخلاقي ونظريات مواجهة الشائعات، التسويق الرقمي"، كذلك تم تقديم جلسة حوارية بعنوان: "دور شباب الإعلاميين في نقل خبرات الواقع الإعلامي العملي".

كما تضمنت ورش عمل لصقل مهارات المتدربين منها: "صناعة المحتوى عبر السوشيال ميديا، واستخدام برامج الهاتف المحمول لإنتاج محتوى إعلامي سريع، والتدريب على الأداء الإخباري في إنتاج النشرات الإخبارية كتابةً وتقديمًا، انتهاءً بالمونتاج" ولتعزيز المحاضرات وورش عمل، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات إعلامية متخصصة لتعزيز معرفة المتدربين وتوفير فرص المحاكاة المهنية، فقد تم تنظيم زيارة ميدانية "لمدينة الإنتاج الإعلامي" وتفقد الاستديوهات الإذاعية والتليفزيونية المختلفة، كذلك زيارة "استديوهات مدينة الثقافة والعلوم" لمحاكاة غرف الأخبار.

وفي نهاية البرنامج التدريبي تم تنفيذ مشروعات إعلامية للمتدربين، وشارك وفد قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد بثلاثة أعمال هي: "نقطة نظام، صانع التأثير، واحد مننا" وتكريم الوفود وتسليمها شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

محافظ الوادي الجديد ملتزمون بتوفير كل سبل الدعم لبدء تنفيذ مجمع حامض الفسفوريك

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، والمهندس خالد الأنصاري مدير مشروع إنشاء المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك، ووفد التحالف الصيني المقاول العام بالمشروع؛ وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية عقب توقيع العقود النهائية للمشروع.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات التي من شأنها البدء في أعمال التنفيذ ودفع معدلات الإنجاز والالتزام بالخطة الزمنية المقررة، كما وجّه بالبدء في تحديد وحصر الخبرات العملية والعلمية من الكوادر البشرية المطلوبة للعمل بالمشروع، لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مشيدًا بحرص وجدية الجانب الصيني على زيارة موقع المشروع وتفقده ميدانيًا للبدء في الخطوات التنفيذية.