لهذا السبب فشل مشروع الكروت الذكية لتحويل الدعم السلعي إلى النقدي

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن ما يميز الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة، هي القدرة على تحويل قواعد البيانات إلى معلومات ذات قيمة، تُستخرج منها تقارير دقيقة تساعد صانع القرار، وهو ما تفتقر إليه كثير من الدول النامية، مما يوسع الفجوة الرقمية والمعرفية.

وأشار كمال - خلال كلمة له بالندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية تحت عنوان “واقع وآفاق الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر” - إلى أن مقاومة التغيير تظل من أكبر التحديات، خاصة في بلد عريق كمصر، حيث يغلب على المؤسسات النظام الورقي والروتيني، و"هو ما يشكل عائقًا حقيقيًا أمام التحول الرقمي".

وأوضح الوزير الأسبق، بأن غياب قاعدة بيانات موحدة وعقلية منفتحة على التغيير كان سببًا رئيسيًا في فشل مشروع الكروت الذكية لتحويل الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، لافتًا إلى أن "كل جهة كانت تسعى للسيطرة على المنظومة بدلًا من توحيد الجهود لخدمة المواطن".

ولم يغفل “وزير البترول الأسبق “ الحديث عن ملف الاستثمار، مشددًا على أن الروتين الإداري يعوق جذب الاستثمارات، وأن أحد أبرز المعوقات هو تعدد الجهات المسؤولة عن تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية والسياحية، مؤكدًا أن ”الحل يكمن في منح جهة واحدة فقط صلاحية التخصيص لضمان الشفافية والسرعة في اتخاذ القرار”.

وفي إشارة لمرحلة فارقة في تاريخ مصر، حمّل الوزير الأسبق، جماعة الإخوان الإرهابية مسؤولية إفشال تجربة الانتخاب الإلكتروني داخل نقابة المهندسين عام 2012/ 2013 مشيرًا إلى أنها "كانت تصر على الإبقاء على التصويت بالنظام التقليدي حفاظًا على قدرتها على التأثير في صناديق الاقتراع".