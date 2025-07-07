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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

7 ميداليات حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في غانا

منتخب الريشة الطائرة
منتخب الريشة الطائرة

حصد المنتخب الأول للريشة الطائرة الهوائية 7 ميداليات خلال مشاركته ببطولة إفريقيا والتي أقيمت بالعاصمة الغانية "أكرا" خلال الفترة 30 يونيو الماضي وحتى 7 يوليو الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة القارية كالتالي: 4 ذهبيات وفضيتان وبرونزية.

حيث حصلت مصر على ذهبية الفرق، وذهبية الثلاثي سيدات، وذهبية زوجي السيدات المكون من: "عاليا الغندور وندى شريف"، وذهبية الزوجي المختلط المكون من: "محمود منتصر وفاطمة ربيع".

فيما جاءت الفضيات كالتالي: "فضية الزوجي المختلط المكون من: "أحمد علي البهنساوي وعاليا الغندور"، وفضية زوجي الرجال المكون من: "محمود منتصر وعلي أشرف"، فيما كانت البرونزية الوحيدة لفريق الثلاثي رجال.

وكان منتخبنا الوطني قد ضمن الصعود لبطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها بمدينة دبي الإماراتية عقب فوزه بذهبية بطولة إفريقيا على حساب منتخب نيجيريا، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ اللعبة بمصر.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 8 لاعبين وهم: “عاليا عمرو الغندور – فاطمة محمد ربيع – لجين أشرف – ندى شريف محمد – أحمد علي البهنساوي – محمود منتصر محمود – عبد الرحمن مجدي عبد الستار – علي أشرف محمود”، ويشرف على المنتخب فنيًا منير فايز.

‎وتعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للمنتخب المصري في بطولة إفريقيا للريشة الطائرة الهوائية، وظهر فيها منتخبنا الوطني بأداء مميز لاقى إعجاب وإشادة جميع متابعي البطولة.

‎واستعد المنتخب المصري للبطولة من خلال معسكر تدريبي مكثف أُقيم على ملاعب نادي هليوبوليس بمدينة الشروق، ركز خلاله الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية وتحسين الجوانب الفنية والخططية.

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