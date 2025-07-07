توقيع جديد يقترب من ارتداء قميص الزمالك بعد اتفاق رسمي

أنهى مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع إدارة نادي فاركو على ضم المهاجم عمرو ناصر، ليصبح ثاني لاعب ينتقل من الفريق السكندري إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد توقيع أحمد شريف.

وأكد مصدر داخل الزمالك لـ"صدى البلد"، أن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي بشأن الصفقة، ومن المنتظر استلام الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن عمرو ناصر سينضم مباشرة إلى فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الجديد، عقب إنهاء كافة الإجراءات الرسمية الخاصة بانتقاله إلى ميت عقبة.