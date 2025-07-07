صفقة تبادلية على الأبواب.. أحمد ربيع إلى الزمالك ومفاجآت في المقابل

كشف الإعلامي أمير هشام عن اقتراب نادي الزمالك من إتمام صفقة جديدة مع نادي البنك الأهلي بالحصول على توقيع أحمد ربيع لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي بات مسألة وقت.

وأكد هشام، في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك جدد مفاوضاته مع البنك الأهلي خلال الساعات الماضية، بعد جلسة جمعت مسؤولي الناديين، مشيرًا إلى أن إتمام الصفقة يتوقف على موافقة محمد الأتربي، رئيس منظومة البنك الأهلي.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن انتقال لاعب وسط من البنك الأهلي إلى الزمالك، مع دخول الثنائي مصطفى شلبي ومصطفى الزناري ضمن بنود الصفقة، حيث يجرى حاليًا التفاوض مع شلبي بشأن راتبه، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الانتقال.

وأضاف هشام أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، هو من قاد المفاوضات بشكل مباشر، والصفقة تقترب من الحسم بشكل نهائي في الأيام القليلة المقبلة.