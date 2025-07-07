الزمالك يجهز مستحقات الجهاز المعاون السابق بعد صرف مكافأة الرمادي

بدأ مسؤولو نادي الزمالك تجهيز مستحقات أعضاء الجهاز الفني المعاون السابق للفريق الأول لكرة القدم، تمهيداً لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من صرف مستحقات المدير الفني السابق أيمن الرمادي في الساعات الأخيرة.

وحصل الرمادي مؤخراً على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر، والتي قاد الفريق للتتويج بها عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ووعدت إدارة الزمالك أعضاء الجهاز المعاون بصرف المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى مكافأة التتويج بكأس مصر، خلال أيام، في إطار تسوية المستحقات المتأخرة للأجهزة الفنية السابقة.

الجدير بالذكر أن الرمادي تولى القيادة الفنية للفريق في فترة قصيرة، نجح خلالها في قيادة الزمالك لحصد لقب كأس مصر بعد مشوار قوي، توّجه بالفوز في النهائي أمام بيراميدز.