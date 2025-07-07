الزمالك ينهي اتفاقه مع عمرو ناصر.. ويتفاوض مع فاركو لحسم الصفقة رسميًا

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تطورات صفقة انتقال عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن الزمالك أنهى كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب للفريق ووقع عمرو ناصر على عقود الانضمام للأبيض.

وشدد على أنه يتم حالياً الاتفاق مع فاركو على كيفية سداد قيمة الصفقة من أجل الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب كي يعلن النادي رسمياً عن انتقال اللاعب للقلعة البيضاء.

وكان الزمالك سبق وحسم صفقة أحمد شريف مهاجم فاركو خلال الأيام القليلة الماضية وحصل النادي على الاستغناء الخاص باللاعب.