من الدوري البرتغالي.. الزمالك يتحرك نحو صفقة هجومية

أكد تقرير صحفي، تحرك نادي الزمالك لضم الجناح الأنجولي شيكو بانزا لاعب نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، خلال الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة “ريكورد” البرتغالية، فإن الزمالك أبدى اهتمامًا مبدئيًا بالمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، لتدعيم هجومه الموسم المقبل 2025-2026.

وكان الدولي الأنجولي انضم إلى إستريلا دا أمادورا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد حتى 2028.

الزمالك يقترب من ضم مدافع سموحة

في سياق آخر، أكد الإعلامى خالد الغندور، عن اقتراب مجلس إدارة نادي الزمالك، من التعاقد مع مدافع الفريق سموحة محمد ربيع.

وقال الغندور: "محمد ربيع عاد لحسابات الزمالك مجددا بعدما كان قريبا من الانضمام للأبيض بالميركاتو الشتوى الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل وقتها".

وأشار: “عقد المدافع مع سموحة مازال مستمرا للموسم القادم، وهذا معناه أن الزمالك سيكون مضطرا للتفاوض مع إدارة ناديه”.

وأكد على أن اللاعب رحب بالانتقال للزمالك، وجرت اتصالات بالفعل بين إدارة الزمالك ووكيله .

واختتم: “الزمالك يفتح باب التفاوض الرسمي مع النادي السكندري قريبا من أجل إنهاء تلك الصفقة رسميا”.