بايرن ميونخ يقترب من خطف لويس دياز.. اتفاق شفهي يسبق مفاوضات ليفربول

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ توصل لاتفاق شفهي مع النجم الكولومبي لويس دياز، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، في خطوة تمهيدية نحو إتمام واحدة من أبرز صفقات الموسم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد نجح مسؤولو النادي البافاري في حسم الشروط الشخصية مع اللاعب، ليصبح دياز قريبًا من ارتداء قميص البايرن، بانتظار بدء التفاوض الرسمي مع إدارة ليفربول التي قد تطلب ما يقارب 80 مليون يورو للموافقة على رحيله.

البديل المثالي بعد فشل خطط فيرتز وإصابة موسيالا

جاء تحرك بايرن ميونخ لضم دياز في وقت حساس، بعد أن تعثرت محاولات التعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، بالإضافة إلى إصابة النجم جمال موسيالا، مما أجبر الإدارة على تسريع خطواتها للتعاقد مع جناح قادر على صناعة الفارق.

ويعد لويس دياز من أبرز الأسماء التي تألقت مع ليفربول في المواسم الأخيرة، بفضل سرعته ومهاراته العالية ومساهماته الحاسمة في الخط الهجومي للفريق.

دياز على رادار البارسا أيضًا

ورغم اقتراب بايرن من ضمه، فإن دياز لا يزال هدفًا لعدة أندية أوروبية، على رأسها برشلونة، الذي أبدى اهتمامًا بضم الجناح الكولومبي في وقت سابق، لكن ليفربول لم يحدد موقفه النهائي من بيع اللاعب حتى الآن.

أرقام دياز مع ليفربول

قدم دياز موسمًا لافتًا مع "الريدز"، حيث شارك في 50 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، ليُثبت نفسه كأحد أفضل الأجنحة في أوروبا حاليًا.

في حال نجاح بايرن ميونخ في إنهاء الصفقة رسميًا، سيكون دياز أول تدعيم هجومي كبير للفريق في صيف 2025، وسط تطلعات لاستعادة السيطرة المحلية والأوروبية بعد موسم متقلب.