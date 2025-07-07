بايرن ميونيخ يتوصل إلى اتفاق شفهي مع لويس دياز ..تفاصيل

كشف الاعلامي فتح الله زيدان عن توصل نادي بايرن ميونيخ لاتفاق مع لويس دياز لضمه إلى صفوف الفريق في موسم الانتقالات الصيفية الحالي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الإعلامي فتح الله زيدان: “بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق شفهي مع لويس دياز من أجل ضمه هذا الصيف”.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد نجح مسؤولو النادي البافاري في حسم الشروط الشخصية مع اللاعب، ليصبح دياز قريبًا من ارتداء قميص البايرن، بانتظار بدء التفاوض الرسمية مع إدارة ليفربول التي قد تطلب ما يقارب 80 مليون يورو للموافقة على رحيله.

البديل المثالي بعد إصابة موسيالا

جاء تحرك بايرن ميونخ لضم دياز في وقت حساس، بعد أن تعثرت محاولات التعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، بالإضافة إلى إصابة النجم جمال موسيالا، مما أجبر الإدارة على تسريع خطواتها للتعاقد مع جناح قادر على صناعة الفارق.

ويعد لويس دياز من أبرز الأسماء التي تألقت مع ليفربول في المواسم الأخيرة، بفضل سرعته ومهاراته العالية ومساهماته الحاسمة في الخط الهجومي للفريق.