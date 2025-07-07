وزير التعليم العالي يُكلف رئيس الوادي الجديد بتولي رئاسة الجامعة الأهلية

وجّه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكليف الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، لتسيير أعمال جامعة الوادي الجديد الأهلية ، إلى جانب استمراره في رئاسة الجامعة الحكومية لحين الانتهاء من تعيين رئيس للجامعة الاهلية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على توحيد الرؤية وتكامل الجهود بين الجامعتين، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية، وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي والإداري بما يخدم أبناء المحافظة.

ويُعد الدكتور طنطاوي ، من القيادات الجامعية المتميزة، حيث نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق طفرة ملموسة في مختلف قطاعات جامعة الوادي الجديد، من خلال تطوير البرامج الدراسية، ودعم البحث العلمي، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.