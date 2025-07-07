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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سرطان وبكاء وغناء| إدوارد يكشف مفاجأة لأول مرة على الهواء.. ما القصة؟

ادوارد
ادوارد
عادل نصار

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" مساء الأحد، الفنان إدوارد في سهرة فنية مميزة.

ماذا قدم للخروج من محنته| ماركو إدوارد يكشف تفاصيل مرض والده بالسرطان

روى ماركو نجل الفنان إدوارد، تفاصيل جديدة عن إصابة والده بمرض السرطان، مشيرا إلى أن فكر في تقديم شيء له للخروج من محنه.

وأضاف ماركو، أن :"كنت بحاول أحسسه إن المرض مش صعب والأطباء موجودين وشاطرين، وبدعمه وأقدم له الأدوية وجهزت له جدول للأدوية، وكنت بسيب غرفتى وأنام جمبه وأتمنى من أى حد بياخد علاج ميبطلوش من نفسه لازم يستشير الطبيب".

وتابع أن بروج الجيم ومبكلش حلويات، وبحب الموسيقى، وانا متأثر بالراب وبقدم أغانى راب صريح، وكمان بكتب الأغانى ليا بنفسى وبوزعها، ومع الاستمرار ودعم الجمهور هوصل للأفضل".

وخلال الحلقة غنى الأب والابن أغنية "بص شوف مين يا وعدى"،.. ويحل إدوارد ضيفًا في الحلقة في أجواء تجمع بين العائلة والفن والطرب الأصيل.

إدوارد

مارست نوعا من التوازن النفسي| إدوارد: عرفت صدفة إصابتي بسرطان الكلى

كشف الفنان إدوارد، لأول مرة تفاصيل إصابته بمرض السرطان، مشيرا إلى أن اكتشفت إصابتي بالمرض صدفة.

نشرت بوست بحذر فيه الناس من حقن التخسيس 
وقال الفنان إدوارد، إن "قعدت 4 أيام مبخشش الحمام ومبكلش لقمة، وابتديت أتعب جدًا، وروحت للدكتور قالي إني عندي شبه شلل في المعدة، ووقتها نشرت بوست بحذر فيه الناس من حقن التخسيس دي".

وأضاف إدوارد، إن :"الدكتور عمل لي فحوصات، ولقى كيس مية على الكلية اليمين، وبعد شوية فجأة بيقولي عندك كانسر في الكلى"، مضيفًا: "روحت لكذا دكتور، وكلهم أكدوا إن عندي سرطان في المرحلة الأولى، ولازم الكلية كلها تتشال".

اكتشف إصابته بالمرض صدفة 

وأكد إدوارد أنه اكتشف إصابته بالمرض صدفة، لافتة إلى أنه بعد الصدمة بدأ يتعامل مع الأمر بهدوء وتوازن نفسي: "بلغت أسرتي في البيت، وابتديت أمارس نوع من التوازن النفسي عشان أقدر أواجه اللي جاي".

إدوارد شدد في حديثه على أهمية الوعي والمراجعة الطبية الدورية، مشيرًا إلى أن التهاون في متابعة الحالة الصحية قد يؤدي إلى اكتشاف أمراض خطيرة في مراحل متأخرة، داعيًا جمهوره إلى توخي الحذر من وسائل التخسيس غير الآمنة.

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

دخل الفنان إدوارد، نوبة بكاء هستيري، بعدما روى تفاصيل إصابته بمرض السرطان وخضوعه لعملية استئصال الكلية اليمنى، مؤكدًا أن ما مر به خلال الأشهر الماضية كان الأصعب في حياته، وأنه تجاوز هذه الصعاب.

وتابع أدوارد، أنه اكتشف بالصدفة خلال الفحوصات وجود كيس على كليته، وبمزيد من التحاليل تبيّن أنه ورم سرطاني يستلزم استئصال الكلية بالكامل، وهو الخبر الذي صدمه تمامًا، وقال: «الكلمة دي تخض.. مش قادر أوصف إحساسي، كنت بعيط لوحدي كل يوم ومخبي عن أولادي، وقلت لمراتي بس».

سايبها دايما على ربنا | إدوارد: بحب السيما أول فيلم قدمته في حياتي

وقال الفنان إدوارد: "درست الموسيقى وهي عشقى الأول، سايبها دائما على ربنا واشتغلت مع والدي في السياحة، وكل خطوة كنت بعملها؛ سايبها زي ما تمشي، و"بحب السيما" أول فيلم قدمته في حياتي مع الفنان الكبير محمود حميدة.

وواصل الفنان إدوارد، قدمت مسرحية في المدرسة اسمها "موت بائع جوال"، للفنان الراحل خالد صالح، والفنان خالد الصاوي، وما كانوش لسه مثلوا من الأساس".

ويحل إدوارد ضيفًا في الحلقة، بمشاركة عدد من الوجوه الفنية الشابة والعلامات الموسيقية المعروفة، في أجواء تجمع بين العائلة والفن والطرب الأصيل.

إدوارد

إدوارد: قعدت 14 سنة علشان أعمل أول فيلم.. واشتغلت مع والدي في السياحة

أكد الفنان إدوارد، أن مشواره الفني بدأ مبكرًا من خلال حبّه للتمثيل قبل الغناء، مشيرًا إلى أنه واجه تحديات كبيرة في بداياته، لكنه دائمًا كان يردد: "سيبها على ربنا".

وقال إدوارد: "اشتغلت فترة كبيرة مع والدي في مجال السياحة، لكن التمثيل كان حلمي من زمان من وأنا صغير حتى قبل ما أغني"، موضحًا أنه انتظر 14 عامًا حتى جاءته الفرصة لتقديم أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "بحب السيما".

وأضاف: "كان حظي حلو إني أبدأ أول فيلم ليا مع نجوم كبار زي محمود حميدة وليلى علوي، وده كان دافع كبير ليّا في بداية طريقي كممثل".

تابع إدوارد، أغنية "لايلو" كانت مختلفة لأنى ضفت فيها كلمات إسبانية، وكنت أشهر مغنى فى الغربى، متسائلا:"مش عارف فين الناس اللى بتسمع القديم؟ الناس دى اختفت".

ويحل إدوارد ضيفًا في الحلقة بمشاركة عدد من الوجوه الفنية الشابة والعلامات الموسيقية المعروفة، في أجواء تجمع بين العائلة والفن والطرب الأصيل.

إدوارد الفنان إدوارد إسعاد يونس ليلى علوي محمود حميدة

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