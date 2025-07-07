فيفا يُلغي مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، أن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة، لن تتضمن مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن القرار يأتي في إطار حرصه على تسهيل جدول الأندية واللاعبين الذين لم يتأهلوا إلى النهائي، وتمكينهم من العودة سريعًا إلى التزاماتهم المقبلة دون تأخير إضافي.

وبناءً على هذا القرار، يتبقى في البطولة ثلاث مباريات حاسمة، تبدأ بمواجهة تشيلسي الإنجليزي ضد فلومينينسي البرازيلي غدا الثلاثاء، تليها قمة مرتقبة تجمع ريال مدريد الإسباني بباريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.