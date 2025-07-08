محافظ دمياط يناقش الموقف الخاص بمشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري بنطاق المحافظة



عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بديوان عام المحافظة، اجتماعًا جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، والمهندسة سلوى سامى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة بشرق الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكبارى و المهندس بدر عبد التواب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالاسماعيلية بالهيئة ، و المهندس طاهر صلاح مدير فرع الهيئة بدمياط والمهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق و ممثل قطاع الكهرباء والقطاعات بالهيئة.

وشهد الاجتماع ،، استعراض للمشروعات الجارى تنفيذها من خلال الهيئة بنطاق المحافظة، حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " الموقف الخاص بمشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق خمسة حديث المار بطول ١٨ كم بنطاق دمياط ، و تابع الأعمال الجارية للردم و مراحل العمل ، وبحث موقف نقل كابلات الكهرباء، والتأكيد على التنسيق بين قطاع الكهرباء والهيئة لإنجاز الأعمال الحالية ، كما بحث " محافظ دمياط " كافة المعوقات التى تواجه المشروع، وذلك لضغط الجدول الزمنى للأعمال و تنفيذ المشروع و تطوير الطريق وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمرتاديه .

وعلى هذا الصعيد،، ناقش " المحافظ " آليات تنفيذ أعمال الصيانة للقطاع الواصل من فارسكور إلى دمياط بالطريق ، وذلك بطول ١٥ كم ، و خطة ادراجه كمشروع للتطوير و الازدواج بخطة العام المالى المقبل .

وفى سياق آخر،، تابع " محافظ دمياط " الاعمال الجارية بمشروع تطوير الطريق الدولى الساحلي، واطلع على نسب ومعدلات الإنجاز به ، و مراحل العمل بالطريق والكبارى الواقعة بنطاقه ، و كذا خطة الهيئة لتنفيذ الاعمال بالطريق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان به .

وبملف آخر وتنفيذ الهيئة أيضًا،، تابع " الدكتور أيمن الشهابى " مستجدات الموقف التنفيذى بأعمال الرصف بالاسفلت للطرق الرئيسية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد .

هذا وقد شهد الاجتماع أيضًا،، مناقشة المعوقات التى تواجه الأعمال بطريق ١٨٦ ذعرب ، و بحث مخططات الاستكمال وتخطى المعوقات بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، لمعاينة الاعمدة و بدأ تنفيذ أعمال النقل لها خلال أسبوع ، كما ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " مخطط مشروع تطوير وازدواج طريق عزبة البرج ، الجارى تنفيذه بطول ٨كم ، وما تم تنفيذه من أعمال، وناقش المعوقات التى تواجه المشروع، وأكد على ضرورة التنسيق بين الهيئة ومديرية الطرق وقطاع الغاز لتحديد الاحداثيات الخاصة بمسار خط الغاز الواقع بنطاق الطريق واستكمال الأعمال ، مؤكدًا على تقديم جدول زمنى لنهو المشروع

وأكد " محافظ دمياط " دعم المحافظة الكامل لكافة الأعمال التى يتم تنفيذها بتلك المشروعات، علاوة على تقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء والمياه والغاز لتخطى أى معوقات لتحقيق مستهدفات رفع كفاءة الطرق وتنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة لتحقيق معدلات الأمان وتلبية مطالب المواطنين والحفاظ على سلامتهم .