قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة موديز للتصنيف الائتماني تبقي إسرائيل عند أدنى مستوى على الإطلاق
زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه
الخارجية الفلسطينية تطالب بتوقف الاحتلال عن الضم التدريجي للضفة
وزير التعليم يؤكد الحفاظ على انتظام وانضباط امتحانات الثانوية العامة 2025
تعليمات عاجلة من التعليم لجميع اللجان استعدادا لآخر أيام امتحانات الثانوية العامة
في لفتة إنسانية.. الأمن يعيد طفلين ضلا الطريق لوالدتهما
الصحة تكشف حصيلة حادث سنترال رمسيس: 4 وفيات و27 إصابة
كمين مركب ومهمة إخلاء معقدة.. الاحتلال يكشف تفاصيل عملية بيت حانون
ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم
برا وجوا.. جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية في منطقة الجولان
تضرر سفينة بعد تعرضها لهجوم بخمس قذائف صاروخية على بعد 51 ميلا بحريا غربي الحديدة
رئيس اتحاد البنوك لصدى البلد: لا يمكن الحسم بأن البنوك تعمل بشكل طبيعي.. وفروع تقدم جميع الخدمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: الإيمان بالقضاء والقدر هو التعبير الفعلي للإيمان بالله

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، إن الإيمان بالقدر خيره وشره، هو من أهم مظاهر الإيمان بالله، حيث يعني الرضا بالله ربا وحاكما، وهو كذلك ثمرة الإيمان بالله وحلاوته.

وأضاف د. علي جمعة، أنه يتمثل دستور الإيمان بالقدر في قوله تعالى : ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر :49]، وما قاله عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه: «يا بنى إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول ما خلق الله القلم، فقال له : اكتب. قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ». يا بنى إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من مات على غير هذا فليس منى »( أخرجه أحمد ، أبو داود - واللفظ له).

وقوله ﷺ لابن عباس رضي الله عنه : « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف »( أخرجه أحمد، والترمذي).

وأشار علي جمعة، إلى أنه ينبغي على المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه لا فعل إلا الله، وأن كل ما يجري في الكون، وكل ما جرى، وكل ما سيجري، هو فعل الله سبحانه وتعالى، وأن الله كتب هذا الفعل من الأزل.

وأوضح علي جمعة، أنه توجد حكمة عالية في قضية القضاء والقدر، وهي حكمة الابتلاء بمسألة الرضا عن الله، فالإنسان لا يعلم ماذا كتب عليه غدًا؛ ولذلك من حقه أن يتمنى، وأن يسعى إلى تحقيق ما هو مباح ومشروع، فعندما لا تتحقق هذه الأماني والأحلام ويختلف ما رتبه المخلوق مع ما أراده الخالق يظهر الإيمان الحقيقي، فإذا كان ما كتبه الخالق أحب إليه مما رتبه لنفسه فذلك المؤمن الصالح، وإن أبى واعترض وسخط فذلك العاصي الجاهل، والذي قد يترتب على عدم رضاه وسخطه الخروج من الملة والعياذ بالله.

ونوه أن الإيمان بالقضاء والقدر هو التعبير الفعلي للإيمان بالله، فإن كنت تؤمن بوجود الله وصفات كماله وجلاله وجماله، فيجب أن تؤمن بأثر هذه الصفات وهي أفعاله سبحانه وتعالى، فالإيمان بأفعال الله أن تؤمن بأنه لا فعل إلا لله، وأن ترضى بما يصدر في الكون عن الله حتى تكون عبدًا ربانيًا.

ولا تنافي بين اعتقادك أن الفعل لله وحده، وبين كونك مختارًا مريدًا، فإن اختيار الإنسان وإرادته محسوس لا ينكره عاقل، ومن أنكره كذب بالمحسوس، وكذب بنصوص القرآن، التي أثبتت للإنسان قدرة ومشيئة واختيارًا، قال تعالى : ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد :10]، وقال سبحانه : ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ﴾ [آل عمران :152].

وأكد أن الصواب في تلك المسألة أن تثبت لنفسك فعلًا واختيارًا، وأن تعتقد أن الله هو الفعال وهو صاحب الأمر، ولا يخرج أمر من دائرة قهره سبحانه، فالقدر سر الله في خلقه، ولذا ترى بعض العارفين كأبي العباس الحريثي يقول : "من نظر إلى الخلق بعين الشريعة مقتهم ، ومن نظر لهم بعين الحقيقة عذرهم". فالعارف مستبصر بسر الله في خلقه.

علي جمعة مظاهر الإيمان بالله الإيمان بالقدر خيره وشره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو

سنترال رمسيس

بينهم 7 شرطيين.. ننشر أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس| مستندات

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

طيران

بعد عطل الإنترنت والاتصالات.. الطيران تعلن جدولة 69 رحلة جوية وإقلاع 36

ترشيحاتنا

البرق العابر

البرق العابر.. ظاهرة جوية نادرة تضيء السماء من الفضاء| ما القصة؟

المناخ

نساء تحدين الهيمنة الذكورية في علوم المناخ| 6 رائدات غيرن قواعد اللعبة

موجة صقيع

رغم الحر الشديد.. موجة صقيع غير مسبوقة تضرب 3 دول| ما القصة؟

بالصور

وشك هيتبدل والنتيجة عكسية.. طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية

وشك هيتبدل والنتيجة عكسية طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية
وشك هيتبدل والنتيجة عكسية طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية
وشك هيتبدل والنتيجة عكسية طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية

الليمون نزل سعره.. الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط بهذه الطريقة

الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط
الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط
الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط

السيطرة على حريق محول كهرباء بطريق الزنكلون بالشرقية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

بعد الصيانة.. تعطل سيارات فولفو فجأة بسبب عيب خطير

فولفو
فولفو
فولفو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد