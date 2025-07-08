أمير هشام: الزمالك تعاقد مع شركة لإدارة النادي

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجاة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "جون إدوارد ليس موظفًا داخل نادي الزمالك رغم المسمى الوظيفي الذي تم إطلاقه مؤخرا بانه المدير الرياضي للنادي، مشيرًا إلى أنه لن يحصل على أي راتب، وسيحصل على نسبة من الصفقات الجديدة".

وأكمل :"الزمالك تعاقد مع شركة بشكل رسمي لإدارة النادي كما حدث مع فاركو".

وأختتم :"العاصي هو مالك الشركة التي تضم عددا من الموظفين بينهم جون إدوارد، بخلاف بعض الموظفين الآخرين الذين يتولون إدارة الكرة بنادي الزمالك.

هذه الشركة تتولى إدارة عدد من اللاعبين منهم عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو المنضمان حديثا لنادي الزمالك".