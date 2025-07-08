رسميًا.. فريق روماني يضم صفقة الأهلي الفلسطيني أسد الحملاوي

أعلن نادي يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده الرسمي مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغ 950 ألف دولار، لينهي بذلك سباق المنافسة مع أندية عربية كانت تترقب حسم الصفقة، على رأسها النادي الأهلي.

وأكد النادي الروماني أن الصفقة تمّت بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن وصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية في الأيام الماضية، حيث اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية، وتم توقيع العقود الرسمية.

وكان أسد الحملاوي قد ارتبط اسمه خلال الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي، الذي كان يضعه ضمن خياراته الهجومية لتعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، حال تمت صفقة خروجه من القلعة الحمراء هذا الصيف.

وفي تصريحات سابقة أدلى بها وكيله طاهري، أكد أن "اللاعب موجود بالفعل في رومانيا، وإنهاء الصفقة مسألة وقت فقط"، وهو ما تحقق رسميًا بإعلان النادي الصفقة اليوم.

وبذلك، يكون الحملاوي قد خاض أول تجربة احترافية أوروبية في مسيرته، وسط تطلعات كبيرة من جماهير كرايوفا لتحقيق الإضافة الهجومية المنتظرة، خاصة وأن الفريق يستعد بقوة للموسم الجديد في الدوري الروماني، ويسعى لتعزيز صفوفه بعناصر واعدة.

ويُعد الحملاوي أحد أبرز المواهب الفلسطينية الصاعدة، وسبق له أن تألق في عدة محطات عربية، قبل أن يلفت الأنظار إليه في سوق الانتقالات الحالي، ويصبح موضع اهتمام من أندية القمة في المنطقة، وعلى رأسها الأهلي، الذي لم ينجح في خطفه أمام جدية النادي الروماني.

ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب للجماهير ووسائل الإعلام خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انضمامه الرسمي لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل.