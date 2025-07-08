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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحكومة أمام البرلمان: سنترال رمسيس خارج الخدمة أسبوع أو أكثر والخدمات مستمرة

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

رد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة اليوم، قائلا:" إذا كنا محتاجين نعرف الحقائق، أوضح، حدث حريق بالدور السابع بالسنترال 5.30عصرا، وانتقلت الحماية سريعا، وامتد الحريق لوصلات تقديم الخدمة، وهو ما أثر على الخدمات بشكل جزئي".

وتابع فوزى:" تواجد على الأرض محافظ القاهرة، ووزيرة التنمية الملحية، ووزير الاتصالات كان فى الخارج وكان فى موقع الحادث الساعة 2 صباح اليوم، وزار المصابين فى المستشفيات، عدد المصابين 44 مصابا، منهم 22 تم اسعافهم فى موقع الحادث،  22 تم نقلهم للمستشفيات ، خرج منهم 8 ، الباقى مصاب باختناقات، وللأسف يوجد 4  وفيات، ونتقدم بخالص التعازى لأسر الضحايا".

وأشاد فوزى، بجهود رجال الحماية المدنية، قائلا:" أعرب عن تقدير الحكومة للتدخل السريع لقوات الحماية المدنية ، ونجحت فى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أكبر، وهذا ثمرة التدريب والاستعداد للأجهزة المعنية".

واستكمل:" وفيما يخص السنترال، تم تصميم البنية الأساسية لتعمل بشكل تداولى وموزع على الأحمال، 80% من الخدمات آليات من خلال الربط التبادلى بين تلك السنترالات الأساسية، ونظرا لضخامة الشبكة يحتاج نقل الخدمة التباديلة فترة زمنية، سنترال رمسيس أساسي لكنه ليس الأساسى الذى تعتمد عليه الجمهورية، والديل أن السنترال يبقى خارج الخدمة اسبوع أو أكثر والخدمات مستمرة".

وأشار فوزى، إلى أنه يتم الانتقال التدريجى للخدمة وفقا للسنترالات المجاورة، لكن هناك بعض الخدمات أقل من 20%  والتي تقدم من السنترال بدون التعاقد على بديل آمن يتم التعامل معها بالمناورات عن طريق مسارات الآليات الضوئية متوقعا الانتهاء منه خلال 24 من وقوع الحادث".

محمود فوزى وزير الشئون النيابية مجلس النواب حريق رمسيس حريق سنترال رمسيس سنترال رمسيس

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