ستظل تضحياتهم محفورة في الذاكرة.. المهندسين تنعى شهداء حريـ.ـق سنترال رمسيس

نعى طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الواجب في حادث حريق سنترال رمسيس، الذين وافتهم المنية أثناء تأديتهم واجبهم المهني والوطني بشجاعة وإخلاص، مقدمين أرواحهم الطاهرة في سبيل أداء الأمانة.

وأكد نقيب المهندسين، أن شهداء الواجب ضربوا أروع الأمثلة في التفاني وتحمل المسؤولية، وهم:

المهندس/ محمد طلعت

المهندس/ أحمد رجب

المهندس/ أحمد مصطفى

الأستاذ/ وائل مرزوق

وتقدم النبراوي بخالص التعازي والمواساة لأسرهم الكريمة، قائلا: أسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وستظل تضحياتهم محفورة في ذاكرة الوطن، وذكراهم حيّة في وجداننا وضمير الوطن.