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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواصل مساعيه لضم مصطفى محمد.. ومهاجم مصر يفضل الاستمرار في أوروبا

مصطفى محمد
مصطفى محمد
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن تطورات جديدة في ملف مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب منصة "OneFootball"، فإن إدارة الأهلي لا تزال متفائلة بإتمام الصفقة، رغم العراقيل المالية، حيث حدد نادي نانت مبلغ 5 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات المهاجم الدولي، وهو الرقم الذي تعتبره إدارة القلعة الحمراء مرتفعًا، ولا يتناسب مع الميزانية المرصودة لصفقات الصيف.

وأضاف التقرير أن الأهلي يسعى بشتى الطرق لحسم الصفقة في أسرع وقت، ويترقب رد إدارة نانت على العرض الرسمي الذي تقدم به، في وقت يُنتظر فيه دخول أندية أخرى على خط المفاوضات.

في المقابل، أكد التقرير أن مصطفى محمد يضع الأولوية لاستكمال مشواره الأوروبي، حيث سيستمع أولًا للعروض المقدمة له من القارة العجوز، حتى من داخل فرنسا، إذ لا يزال يأمل في إثبات ذاته في الملاعب الأوروبية قبل التفكير في العودة إلى إفريقيا.

ويأتي هذا الاهتمام من الأهلي في إطار خطة المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو، الذي شدد على ضرورة تدعيم خط الهجوم بلاعب محترف يمتلك خبرات دولية، استعدادًا للموسم الجديد ومشاركة الفريق المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية تركية، عن دخول 3 أندية أوروبية على خط المفاوضات مع مصطفى محمد، أبرزها باشاك شهير التركي، الذي أبدى رغبة قوية في التعاقد معه، وسط ترحيب مبدئي من اللاعب بالعودة للدوري التركي، حيث سبق له اللعب ضمن صفوف جالطة سراي.

ووفقًا لشبكة "Aksam" التركية، فإن المهاجم المصري أصبح قريبًا من الرحيل عن نانت، بعد موسم وصف بـ"المخيب للآمال"، حيث خاض 32 مباراة مع الفريق الفرنسي سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

كما أشار التقرير إلى اهتمام نادي باناثينايكوس اليوناني بضم اللاعب، بالإضافة إلى نادٍ ألماني لم يُكشف عن اسمه حتى الآن، ما يزيد من تعقيد مهمة الأهلي في الظفر بخدمات مصطفى محمد.

ورغم هذا التنافس الأوروبي، تظل رغبة الأهلي قائمة في إقناع اللاعب والضغط على إدارة نانت لتقليل المقابل المادي، مع إمكانية رفع العرض المالي في حال موافقة مصطفى محمد على العودة للدوري المصري، ليكون إضافة هجومية قوية في تشكيل المارد الأحمر، الذي يطمح للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل، محليًا وقاريًا ودوليًا.

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