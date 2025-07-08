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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 25 سفينة خلال 24 ساعة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 6 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 25 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 46037 طنا ، تشمل : 4907 أطنان كلينكر و 2178 طن مولاس و 1200 طن ملح و 6175 طن جبس معبأ و 1090 طن حديد لفات و 3780 طن أسمنت معبأ و 26707 أطنان بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31842 طنا ، تشمل : 21000 طن ذرة و 700 طن خردة و 1042 طن خشب زان و 2800 طن حديد و 6300 طن بضائع متنوعة .

وأضاف البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 116265 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 35260 طنًا ، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5525 حركة .

صومعة الحبوب والغلال ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة الميناء

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