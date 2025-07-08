تداول 25 سفينة خلال 24 ساعة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 6 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 25 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 46037 طنا ، تشمل : 4907 أطنان كلينكر و 2178 طن مولاس و 1200 طن ملح و 6175 طن جبس معبأ و 1090 طن حديد لفات و 3780 طن أسمنت معبأ و 26707 أطنان بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31842 طنا ، تشمل : 21000 طن ذرة و 700 طن خردة و 1042 طن خشب زان و 2800 طن حديد و 6300 طن بضائع متنوعة .

وأضاف البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 116265 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 35260 طنًا ، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5525 حركة .