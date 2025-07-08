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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب دعواتهم لوالده.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شكر للجمهور

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
علا محمد

تعرض والد الإعلامي إبراهيم فايق لـ وعكة صحية.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "شكرا لكل دعواتكم الصادقة ومحبتكم الغالية للوالد.. الدعاء يرفع البلاء والابتلاء بإذن الله".

وأضاف فايق: "‏اللهم أنزل شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.. ألف سلامة عليك يا أبويا.. ربنا يحفظك ويخليك ليا.. اسألكم الدعاء".

وعلق الإعلامي إبراهيم فايق، على الانتقادات الموجه إليه بعد ارتداء قميص نادي الزمالك في حلقة برنامجه، مع اعتزال قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه على إكس: “شيكا إدالي تيشيرت اعتزاله ممضي بتوقيعه وقالي على الهوا تلبسه؟! طبعُا يشرفني، وأخدت فاصل ورجعت لابسه وفوقه الجاكيت، زي ما عملت قبل كده مع الأهلي (لابس الجاكيت وتحته التيشرت)”.

والد الإعلامي إبراهيم فايق إبراهيم فايق وعكة صحية فيسبوك الدعاء والد

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