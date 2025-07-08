محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع في مطار إيطالي

أغلق مطار بيرغامو الإيطالي مؤقتا، اليوم الثلاثاء، بعد وفاة رجل على المدرج أثناء استعداد رحلة للإقلاع، وفقا ل "سكاي نيوز عربية".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الرجل لقي حتفه بعد أن ابتلعه محرك طائرة تابعة لشركة فولوتيا أثناء إقلاعها.

ونقلت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" عن مسؤولين بالمطار إنه يبدو أن شخصا ما ركض على المدرج أثناء إقلاع طائرة، وتم شفطه إلى داخل المحرك، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأكد متحدث باسم المطار وفاة الرجل، مشيرا إلى أنه لم يكن راكبا ولا موظفا بالمطار، ولم تدل شرطة بيرغامو بتعليق أيضا.

وقالت إدارة المطار في بيان إن عمليات الطيران توقفت من الساعة 10:20 إلى الساعة 12 بالتوقيت المحلي (08:20 إلى 10:00 بتوقيت غرينتش) "بسبب مشكلة في ممر الطائرات"، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة بحسب "سكاي نيوز عربية".



و يذكر أن المطار يوفر رحلات طيران منخفضة التكلفة من مدينة ميلانو وإليها.