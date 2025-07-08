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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تكلف القيادات بفحص طلبات أعضاء مجلس النواب

لقاء وزيرة التنمية المحلية
لقاء وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عدد من أعضاء مجلس النواب وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين بمختلف المحافظات والعمل على وضع حلول مناسبة وسريعة لها بالتنسيق مع السادة المحافظين .

وضم وفد الأعضاء كل من النائب سليمان وهدان (بورسعيد) والنائب جابر خليل (أسوان) والنائب محمود أبو الخير (سوهاج) والنائب حمدي عبد الوهاب ( البحيرة) والنائبة الدكتورة هبة العوضي والنائب أحمد عبد السلام قورة (سوهاج) وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وشهد اللقاء الاستماع إلى عدد من الطلبات المقدمة من النواب والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في دوائرهم على مستوي المحافظات .

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية وعلى الأحوزة العمرانية و التصالح على بعض مخالفات البناء ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " و رصف بعض الطرق المحلية والصرف الصحى وتجديد الدماء في منظومة القيادات المحلية بعدد من المحافظات .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بفحص كافة الطلبات التي تم استعراضها من النواب بما يخدم مصلحة المواطنين .

التنمية المحلية منال عوض مجلس النواب

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