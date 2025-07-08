تعرف على تطورات صفقات الأهلي الجديدة

اجتاز ياسين مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو الاختبار والفحوصات الطبية قبل توقيعه بشكل رسمي علي عقود إنتقاله للقلعة الحمراء لمدة خمس مواسم، وكان محمد يوسف المدير الرياضي بالأهلي قد نجح في التوصل لإتفاق نهائي مع مسئولي فاركو علي إنضمام اللاعب بشكل نهائي عقب مفاوضات مطولة استمرت قرابة شهر.

وأغلق الأهلي بضم ياسين مرعي صفقات قلب الدفاع بعد ان حول إعارة مصطفي العش الي شراء نهائي من زد وضم أحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي مع ياسر إبراهيم والمغربي اشرف داري، ويسعي مسئولي الأهلي حاليا لحسم صفقة إنتقال محمد شكري الظهير الايسر من سيراميكا بجانب ضم مهاجم وهناك محاولات لإنقاذ صفقة اسد الحملاوي والذي كان قريبا من الإنضمام الي أحد أندية الدوري الروماني خلال الساعات القللية الماضية .

ووضع الأهلي المهاجم الفلسطيني اسد الحملاوي كبديل لرحيل وسام أبوعلي في ظل تلقيه عروض بالجملة من الريان القطري والوصل الإماراتي وأحد اندية الدوري الأمريكي، ولكن مع تاخر مسئولي الأهلي في الرد علي الحملاوي ووكيله أصطر الي قبول عرض روماني ولكن حاول مسئولي القلعة الحمراء في الظفر بضم اللاعب خلال الساعات الأخيرة.

