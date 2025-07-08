رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وفد البرلمان الأردني لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين الشقيقين

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد لجنة التوجيه الوطني والإعلام بالبرلمان الأردني برئاسة النائب فراس القبلان، بحضور الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، ود. إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب.

وضم الوفد كلً من النائب د. أحمد الرقب، والنائب د. محمد السبايلة، والنائب د. أيمن أبو الرب، والنائب فتحي البوات، وعوني الداوود، نائب نقيب الصحفيين الأردنين، والكاتب الصحفي د.طاهر العدوان، المستشار الصحفي للوفد.

وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية.

واستهل المهندس خالد عبدالعزيز، اللقاء، بالترحيب بأعضاء الوفد، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الأردنية، التي تتميز بقوتها على جميع المستويات، مضيفًا أن هناك تطابق كبير في وجهات النظر بين البلدين في كافة المواقف السياسية في ظل مظلة متقاربة ومتفاهمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

فيما أكد أعضاء الوفد أن العلاقات المصرية الأردنية تشهد حاليا أفضل فتراتها من حيث التقارب والتجانس، خاصة في الرؤى المشتركة للقضايا الإقليمية والدولية، معبرين عن سعادتهم بالتطور والتقدم الكبير الذي تشهده مصر على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أعضاء الوفد، أن مصر كانت ولا تزال المرجعية الثقافية والإعلامية والصحفية والعملية بالنسبة للأردن، مشيرين إلى ضرورة التعاون الإعلامي بين البلدان العربية ليعود إلى مكانته وريادته.