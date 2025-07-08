إصابة 15 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل بمركز الفرافرة

أصيب منذ قليل 15 عامل في حادث انقلاب سيارة بمركز الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة نقل بالكيلو 35 بطريق الكفاح التابعة لمركز الفرافرة واصابة 15 شخصا كانوا متجهين لمكان عملهم بإحدي المزارع.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

وتبين إصابة كلا من : _ السعيد الربيع السعيد 38 سنه ، شعبان سيد السيد 13 سنه، أحمد أبو الزرائم محمد 13 سنه، محمد عادل إسماعيل 18 سنه، نادر حمدي عبد النعيم 23 سنه، عبد الرحمن عبدالله عبد الرحمن 67 سنه، أحمد وليد أحمد 23 سنه ، أحمد فتحي أحمد 37 سنه، محمود أبو العزايم محمد 15 سنه، عبد الله السيد حسن 22 سنه، أحمد السيد حسن 23 سنه، محمد أبو العزايم محمد 19 سنه، أحمد فتحي أحمد 23 سنه، محمد عبد الفتاح مصطفي 30 سنه، محمد سعد عبد اللطيف 15 سنه

تم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث