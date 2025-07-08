العثور على جثة متحللة لشخص بإحدى قرى الدقهلية

عثر عددا من الأهالى على جثة متحللة باحدى قرى الدقهلية.



و تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور عدد من الاشخاص على جثة متحللة لشخص فى العقد الرابع من عمره .



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه وبالفحص والتحري تبين ان الجثة لشخص يدعى معتصم محمد عيد الله 46 عاما مقيم ميت مزاح خلف الوحده الصحية .



فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الواقعه وما ان كانت بها شبهه جنائية من عدمها

تم نقل الجثة الى مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.