قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: فرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس المقبل
ليفربول يعود للتدريبات وسط أجواء حزينة بعد وفاة ديوجو جوتا
شهداء ومصابون.. قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غرب غزة
قرار عاجل في الزمالك بشأن صفقات الفريق
مرور القاهرة: فتح شارع رمسيس أمام حركة السيارات بعد حريق سنترال رمسيس
في الذكرى 75 للعلاقات .. فنزويلا تختار مصر ضيف شرف لمعرض كاراكاس
أبرزهم حسام حبيب وهيثم شاكر.. حفل أحاسيس يجمع نجوم الفن في السعودية
مفاجأة صادمة في سبب حادث مصرع ديوجو جوتا
ترامب: سيتم البدء في فرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس المقبل
ارتفاع سعر صرف الدولار بجميع البنوك العاملة في مصر
الصين تستهدف طائرة عسكرية ألمانية بالليزر بالقرب من اليمن
الاحتلال يعلن استهداف قيادي بارز من حماس في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم موجهي الرياضيات في 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ

تكريم توجيه الرياضيات بكفر الشيخ
تكريم توجيه الرياضيات بكفر الشيخ
محمود زيدان

كرَّم الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توجيه مادة الرياضيات بكافة الإدارات التعليمية، نظرًا لجهودهم في إعداد امتحانات المرحلة الثانوية، والشهادات العامة، وذلك ضمن سياسة جديدة انتهجها وكيل الوزارة، لإثابة المتميزين، وتقديم الدعم المعنوي لهم، ولبذل مزيد من الجهد، لصالح العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور وليد الشهاوي، موجه عام الرياضيات، وهم: أسامة الشرقاوي موجه أول إدارة شرق كفر الشيخ، وإبراهيم بغدادي موجه أول إدارة دسوق التعليمية، وأحمد عبد الحميد، موجه إدارة بيلا بالمعاش، ورزق الغنام، موجه إدارة شرق، ومحمود قطب، موجه إدارة شرق، ومحمود مهني، موجه إدارة شرق، ومحمد رزق، موجه إدارة مطوبس، وحسام جبارة، موجه إدارة سيدي سالم التعليمية، وعبد المنعم نميس، موجه مشرف إدارة بلطيم التعليمية، وإبراهيم منيسي موجه إدارة قلين، وجمال علي، موجه إدارة الحامول، وحامد الصعيدي، موجه لغات، ومينا موريس، معلم أول (أ).

ووجه الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر للمكرمين لالتزامهم بالضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدين حرصهم على بذل مزيد من الجهد، لصالح العملية التعليمية، ولخدمة الطلاب.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ التربية والتعليم الرياضيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن منهج اللغة العربية المطور للمرحلة الابتدائية

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

مطار القاهرة

حريق سنترال رمسيس| تفاصيل 7 ساعات تعطل فيها تشغيل الرحلات الجوية بمطار القاهرة

البنك الاهلى

البنك الأهلي يعتذر لعملائه عن تأثر بعض الخدمات ويعمل على إعادة التشغيل الكامل

ترشيحاتنا

طفل التجمع

جلسة عاجلة لممرض متهم بالتسبب في وفاة طفل التجمع

الهيئة الوطنية

انتخابات الشيوخ.. الهيئة الوطنية تستقبل 37 طلبًا جديدًا للترشح على النظام الفردي

المتهم

القبض على المتهم بالتحرش بفتاة في الفيوم

بالصور

ودّعي اسمرار الصيف.. 8 نصائح ذهبية من خبراء الجلد لحماية بشرتك من أشعة الشمس

نصائح فعالة لحماية البشرة من الاسمرار
نصائح فعالة لحماية البشرة من الاسمرار
نصائح فعالة لحماية البشرة من الاسمرار

آية الجنايني : دوري في مسلسل "أنا أنت.. أنت أنا سيكون مفاجأة" والكواليس رائعة

آية الجنايني
آية الجنايني
آية الجنايني

"نساخة المصحف الشريف" ورشة عمل بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

وداعًا للإحراج.. أسباب رائحة الفم الكريهة و8 طرق فعالة للتخلص منها

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد