تكريم موجهي الرياضيات في 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ

كرَّم الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توجيه مادة الرياضيات بكافة الإدارات التعليمية، نظرًا لجهودهم في إعداد امتحانات المرحلة الثانوية، والشهادات العامة، وذلك ضمن سياسة جديدة انتهجها وكيل الوزارة، لإثابة المتميزين، وتقديم الدعم المعنوي لهم، ولبذل مزيد من الجهد، لصالح العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور وليد الشهاوي، موجه عام الرياضيات، وهم: أسامة الشرقاوي موجه أول إدارة شرق كفر الشيخ، وإبراهيم بغدادي موجه أول إدارة دسوق التعليمية، وأحمد عبد الحميد، موجه إدارة بيلا بالمعاش، ورزق الغنام، موجه إدارة شرق، ومحمود قطب، موجه إدارة شرق، ومحمود مهني، موجه إدارة شرق، ومحمد رزق، موجه إدارة مطوبس، وحسام جبارة، موجه إدارة سيدي سالم التعليمية، وعبد المنعم نميس، موجه مشرف إدارة بلطيم التعليمية، وإبراهيم منيسي موجه إدارة قلين، وجمال علي، موجه إدارة الحامول، وحامد الصعيدي، موجه لغات، ومينا موريس، معلم أول (أ).

ووجه الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر للمكرمين لالتزامهم بالضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدين حرصهم على بذل مزيد من الجهد، لصالح العملية التعليمية، ولخدمة الطلاب.